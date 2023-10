Cartas de lectores: No se necesita incluir el fentanilo en la tabla

No incluir al fentanilo en la tabla de consumo y ley para atender a adictos sin victimizarlos. Para ayudar a quienes han caído en la adicción no se necesita incluir a la mortal droga sintética fentanilo en la tabla de consumo. La evidencia de que una persona es adicta debe ser su estado de salud, mas no el porte de droga. Como agravante, los niños y adolescentes empiezan a decir que el “consumo de droga es legal”. Eso es lo que queda en el imaginario de quienes no tienen desarrollada su corteza prefrontal, área “responsable de habilidades como planificar, establecer prioridades y tomar buenas decisiones”. Ciertamente se precisa de más médicos en hospitales públicos, con énfasis en salud mental, no solo para adicciones sino para sacar de las depresiones y evitar suicidios, pero además de una ley para que quienes se encuentren en esa condición sean tratados hasta salir de la adicción y no sean victimizados. Sin incrementar los ítems de una tabla que lamentablemente genera microtráfico y muerte por control de ‘territorios’ se puede atender este grave problema de salud.

Diego Fabián Valdivieso Anda