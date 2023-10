Cartas de lectores: ¡No y mil veces no a desdolarizar nuestro Ecuador!

No es difícil imaginar cómo sería la situación económica de nuestro amado país y la economía familiar de nuestros conciudadanos sin un Ecuador dolarizado. ¿Qué país tendríamos? ¿Qué harían nuestras familias si los ingresos no alcanzan? ¿El dolor de los padres al no poder atender a sus hijos? Todos sabemos que el futuro era incierto, así era nuestro país cuando teníamos el sucre, nadie podía presupuestar y peor asegurar que al final alcanzaría el sueldo. Los ecuatorianos, unidos bajo la misma bandera como soldados, al igual que como defendemos la vida y la libertad, debemos defender la dolarización. Expliquemos a nuestros hijos los días llenos de incertidumbre que vivimos y luego la tranquilidad que sentimos al poderles dar educación, salud y ocio, lo que antes era imposible; no olvidemos el pasado. Señores periodistas, empresarios, artesanos, padres y madres de familias: todos los ciudadanos honestos a defenderla, que a ningún político se le ocurra siquiera pensarlo, es una política de Estado que no pueden manosear. El gobierno de turno debe hacer crecer la economía y para lograrlo tiene muchas herramientas con las que trabajar; la monetaria es nuestra y nadie la puede cambiar. Sociedad civil, FF. AA. y fuerzas del orden público: trabajemos juntos hombro a hombro para hacer crecer nuestra economía y tendremos un futuro mejor en nuestro Ecuador.

Enrique Gómez