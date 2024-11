Cartas de lectores: Mi sincero mensaje al presidente actual

La gente volverá a huir de Ecuador. No se preocupe por mí, porque volveré a votar nulo

No lo conozco. Usted no es mi amigo, tampoco es de mi época ni de mi edad; usted es un hombre joven, en cambio yo soy de la tercera edad. Tampoco fue mi alumno en ninguna de las universidades donde di clases. No soy político.

Tuve razón al decir que he visto, a través de todos estos años, candidatos que ofrecían el oro y el moro hasta ahora; y que luego como mandatarios nunca cumplieron con lo que ofrecieron. Parece ser que el caballo de batalla de todo candidato, su oferta, es la creación de fuentes de empleo; si no preguntémosle a los dos mandatarios últimos antes de usted, que ofrecieron juntos tres millones de empleos y no cumplieron.

Con mucho respeto, tenga cuidado, porque ya está demostrado que las encuestas dicen una cosa. La realidad es otra, porque la gente ve a diario cómo se empobrece más, que perdió su empleo, que tiene un negocio a punto de quebrar: por culpa de los apagones y la falta de agua potable; por la inseguridad, la delincuencia, los extorsionadores, que le están pasando factura.

La gente no olvida. Prefiero que usted gane las elecciones el año próximo a que gane la persona que va en segundo lugar en las encuestas. Cuatro meses atrás, encuestas lo ubicaban a usted en primer lugar. Ahora es difícil saberlo con todo lo que está pasando. Sería funesto para la gente sensata de este país que borregos e ignorantes, sanducheros de las sabatinas, regresen al poder so pretexto de que ahora ellos son de la oposición. Estos que saquearon este país por 10 años; que vaciaron las arcas públicas e hicieron obras con sobreprecios, con sobornos a la orden del día, tanto que funcionarios públicos de ese nefasto gobierno están presos en cárceles del país y de Estados Unidos.

Fíjese usted que en su administración la gente sigue huyendo de este país. ¿Qué pasará si vuelven a gobernar, los de las ‘manos limpias y corazones ardientes’? Este país se va a la quiebra. La gente volverá a huir de Ecuador. No se preocupe por mí, porque volveré a votar nulo.

Roberto Flores