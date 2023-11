Cartas de lectores: En Loja no hay apagones

Con mucho apuro el Sr. Lasso pidió al presidente de Colombia ayuda para que los apagones no se den en el país. Pero hay algo que causa curiosidad y es muy inquietante: el fracaso de la autoridad pública en seguridad y energía. Según se informa, desde hace más de un año se advertía sobre la escasez de energía por falta de lluvias. La geografía depende del clima y las obras grandes lo mismo. Mientras sucede, la política no atina cómo responder a esta clase de desafíos cuando dice que van a venir y aquellos que estando presentes impiden que se los arregle. El caso de Loja es atractivo. Sus autoridades (gobernador y presidente de Eerssa) tuvieron la sensatez e imaginación suficiente para actuar con sentido práctico: hablaron con dos mineras grandes que tienen sus propios generadores y acordaron que la energía sobrante se proveerá a Loja, Zamora y Gualaquiza. Mientras se daba, el Sr. Lasso se fue a Colombia para obtener lo mismo que ya en Loja se consiguió con el simple expediente de hablar y acordar. Lo que hicieron las autoridades lojanas es digno de una ciudadanía como la lojana, que sin ser tan poblada tiene importancia económica y turística, y que satisfecha agradece el servicio recibido. En Loja, Zamora y Gualaquiza no hay apagones. El Sr. Lasso afirmó que estos se terminarán cuando Colombia venda sus excedentes. Puede ser así, pero la credibilidad del gobierno queda en la oscuridad. Lo hecho por los lojanos ilustra de qué manera son capaces de continuar con la gesta nacida de haber tenido la primera generadora de electricidad en el país.

Francisco Bayancela González