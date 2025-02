Como las páginas de un libro, ya debemos virar la hoja de la primera vuelta. Sabíamos que el país estaba polarizado pero los resultados estremecen; nos dejan lecciones que esperamos que los candidatos finalistas tomen con la responsabilidad de ser el próximo mandatario del país. La necesidad de conciliación nacional es urgente, por lo que ambas campañas deberán tender puentes con detractores (que se dijeron de todo). Hay hartazgo en la población que esperaban ‘resolver’ en primera vuelta para no ir a las urnas de nuevo (eso hasta cierto punto explica los números de los finalistas, pero a ambos no les alcanzó). Los ciudadanos también entendieron la importancia de que el próximo presidente tenga un bloque importante en la Asamblea, no con el ánimo de que un poder solape a otro, sino más bien de que actúen bajo objetivos y agenda comunes. Los ciudadanos quieren dejar atrás el conflicto y que los candidatos se enfoquen en la solución de los problemas (inseguridad y empleo, como principales). Más allá de promesas es cómo los resolverán. La revisión de la comunicación, reflejada en los interlocutores y canales será un aspecto importante a tener presente pues es menester ampliar la base de votantes. El exceso de confianza debe dejarse de lado, creer que hay actores políticos que no están en condiciones de dar pelea es sobrevalorarse. Mejorar la conexión con la realidad, con los problemas de la gente; esto afecta más al presidente que a la candidata de Revolución Ciudadana; cuidado sus ‘asesores’ le venden otro sentir de la población. Además las relaciones del Ejecutivo con otros poderes y/o personas deben subsanarse. El apego a leyes y normas vigentes es un factor que los ciudadanos esperan se cumpla desde aquellos que dirigirán los destinos del país. De igual manera, mejorar la gestión gubernamental que se visibilice en resultados en obra pública, combate a la inseguridad, entre otros, son pendientes del actual gobierno que serán determinantes en segunda vuelta. Reducir una decisión sobre el futuro del país a meramente correísmo vs. anticorreísmo es mezquino para las presente y futuras generaciones. Ojalá avancemos hacia lo transcendental y de fondo que concierne a la nación. La cuenta regresiva empezó y la ciudadanía observará cada detalle de ambos candidatos; el 13 de abril daremos el veredicto sobre el destino del país. Recordemos que votar no se trata de un momento sino de decidir nuestro futuro.

Jorge Calderón Salazar