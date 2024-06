Cartas de lectores: Si te juntas con lobos...

Ezequiel 22:27... Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre, para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Reina-Valera. 1960.

La influencia de la maldad está en el sistema; quieres hacer bien las cosas y las intenciones se golpean contra la pared, son atrapadas por la tentación del dinero, y por avaricia venden principios y valores. La jauría ha llegado al poder, tienen hambre y sed de riquezas, harán lo necesario para enriquecerse, serán corrompidos por su ambición, perderán la vergüenza y dignidad. Si te juntas con lobos, aullarás, aprenderás mañas de codiciosos; en un minuto de inconsciencia pecarás y lo que no pensabas hacer, lo harás. Tras cometer un delito, lamentarás. Aléjate de la manada perversa y politiquera, tu honestidad será infectada por el deseo, perderás la integridad que te costó ganar. No mires el brillo de la vanidad, serás enceguecido. 1.- ¿Cuáles son las buenas influencias? 2.- ¿Cuándo el mal influye en ti? 3.- ¿Cómo te defiendes de la corrupción? “El mal se pega con facilidad, el bien se hace con dificultad. No te dejes influir por codicia; perderás tu honradez.

Agustín Romero