Cartas de lectores: Itinerario cuaresmal

Nunca viene mal, tanto para creyentes como no practicantes, activar el itinerario cuaresmal de 40 días, al menos para tomar una cognición más nívea y reflexiva sobre nuestra propia historia; máxime en un momento de tantos endiosamientos mundanos, con su siembra de mentiras y maldades. Hoy más que nunca hay que despojarse de un mundo donde la igualdad no sea una mera aspiración, sino una auténtica realidad. Quizás antes debamos cerrar todas las brechas, acabar con la pobreza extrema y para ello tenemos que poner manos a la obra, trabajar por la igualdad de derechos, ocupándonos de la correspondencia de acceso a oportunidades, a formación, diversidad e inclusión. La equidad es una exigencia que hemos de llevar a buen término. No habrá verdadera concordia entre análogos, si no viene acompañada por el soplo solidario, auténtico y ecuánime. Ojalá en este momento meditativo expulsemos la falsedad, que es la puerta de todos los males, pues envenena a la humanidad e impide que recibamos el aliento místico de la Cuaresma, que es un clima de amor a los hermanos.

Víctor Corcoba