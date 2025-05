Cartas de lectores | Los institutos de diplomacia de la universidad ecuatoriana

Los institutos de diplomacia -de niveles superiores- de las universidades ecuatorianas, tanto de Quito, donde se fundó la Escuela de Ciencias Internacionales de la Universidad Central en 1955, hace 70 años, como de Guayaquil, el Instituto de Ciencias Internacionales y Diplomacia de la Universidad Estatal de Guayaquil en 1958, hace 67, fueron creados con los dineros del pueblo, para que sus profesionales nos representen en cargos diplomáticos en el exterior como embajadores, cónsules, encargados de negocios y secretarias, etc. Por temas políticos, el residente León Febres-Cordero por Registro Oficial del 21 de mayo de 1987, hace 38 años, dio inicio jurídicamente a la Academia Diplomática Antonio José Quevedo Moscoso, nombre del ilustre diplomático portovejense nacido el 08/04//1900, falleciendo en Quito el 05.01/1987, quien se destacó en el servicio exterior, llegando a ser ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador en 1932. Muchos egresados no han sido considerados para el servicio exterior, tomándose en cuenta a ciudadanos allegados a los gobiernos de turno, neófitos en materia diplomática, catalogados como ‘diplomáticos a la carrera’. No han accedido la mayoría de los diplomáticos egresados de los institutos de diplomacia de las universidades del país. Esta Academia Diplomática se cerró 2011, es decir fue clausurada siete años por el gobierno del Ec. Rafael Correa. Su reapertura se dio desde 2019, y ha significado el cierre de los institutos de diplomacia.

De la misma forma y desde 2011 hasta la presente fecha, sigue funcionando el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), preparando con más acción diplomática a los políticos, amigos y familiares de los gobernantes de turno para el servicio exterior. Es decir, los diplomáticos que hemos incursionado en las universidades y sus institutos de diplomacia, tanto de Quito como de Guayaquil, no hemos sido considerados, conforme lo establecen los arts. 78 y 79 de la LOSE (Ley Orgánica del Servicio Exterior): deben ser egresados de las universidades del país. Se solicita al Mgs. Daniel Noboa Azín, presidente de la República, que considere a los diplomáticos egresados de las universidades de Ecuador y que se reaperturen los institutos de Diplomacia y Ciencias Internacionales para preparar a los auténticos diplomáticos ante el concierto de las naciones.

José Arrobo Reyes