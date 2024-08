Cartas de lectores: La incapacidad electoral

Hay una incapacidad electoral latente, aunque pretendan lograr consensos, no pueden; los intereses ideológicos y políticos lo impiden. No hay un proyecto de país viable, así como estamos vamos a la debacle. Los candidatos saben que no tienen opción y se presentan como virtuales ganadores, mencionan sus encuestas irreales y engañan, quieren captar el voto de los indecisos. El pueblo, perdido en la somnolencia. Los políticos no comprenden que la patria está por encima del matiz que promociona un partido, su visión de corto plazo les impide mirar; solo anhelan llegar al cargo para enriquecerse. Nos imponen candidaturas sin ninguna preparación, escogen los rostros más fotogénicos; todo vale para ganar la elección, mientras que la nación va rumbo a la miseria. ¿Por qué tanto candidato ineficaz? ¿Por qué debo votar con responsabilidad? ¿Qué hago para que mi voto sea consciente? “En tiempo de elecciones es mi deber no dejarme engañar por la publicidad y votar con conciencia y responsabilidad”. Proverbios 1:5...Oirá el sabio, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Reina-Valera. 1960.

Agustín Romero