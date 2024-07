Proverbios 2:9 ...Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Proverbios 21:15...Alegría es para el justo el hacer juicio; mas destrucción a los que hacen iniquidad. Reina-Valera. 1960. Si pensaran en el bienestar del pueblo, pero, no es así, solo buscan imponer su teoría. La izquierda se contrapone a la derecha y viceversa; unos prefieren el centroizquierda para salvarse, otros dicen que son ultraderecha para reivindicarse. En la práctica, la izquierda se vuelve derecha y por conveniencia política la derecha se convierte en izquierda. Suceden aberraciones en los acuerdos politiqueros, hay una confrontación ideológica hiriente, el pueblo sale perdiendo y nadie hace nada. En algún momento las ideologías fueron buenas, buscaron hacer una revolución para cambiar a la sociedad, mas se dejaron corromper por el sistema político y hoy solo son títeres de los líderes de turno que se aprovechan del poder para enriquecerse. Necesitamos recuperar el juicio y la cordura; no se trata de ser de un bando o de otro, debemos hallar el camino de la verdad para ser lo que debemos ser: patriotas; y hacer lo que debemos hacer para sobrevivir. ¿Cuál es su ideología política? ¿Por qué necesitamos a las ideologías? ¿Quiénes buscan el bienestar del pueblo? Las ideologías políticas mal enfocadas son destructivas pues no buscan el bienestar del pueblo, sino la satisfacción de sus propios intereses.

Agustín Romero