Cartas de lectores: ¿Lo hicieron con las fotos de los votos?

La reacción de muchos simpatizantes de la RC frente a la propuesta de prohibir el uso de celulares mientras ejercen el derecho al voto, genera dudas sobre si efectivamente estaban usando la práctica de presionar el voto a favor de su candidata pidiendo como constancia la foto del voto. No sé qué usaban como presión, amenazas, dinero o quien sabe qué, pero lo que se me contó, de primera mano, de una persona que sí recibió extorsión, es que para mantener un puesto en el mercado de Iñaquito, en Quito, le exigían mostrar una foto del voto.

Hasta ahora, lo que se pide es que las personas no porten el teléfono celular al momento de consignar su voto. ¿Si realmente están convencidos de que los votos obtenidos fueron de genuino apoyo a su tendencia, ¿cuál es el miedo a que se prohíba el uso del celular mientras votan? Un afiebrado excandidato presidencial de ese partido político llamó “bestia” al presidente de la República por hacer la propuesta.

No se pide que los delegados de mesa no porten teléfonos, todo pensante sabe que para esa labor los necesitan; se está pidiendo que al ejercer el derecho al voto no tengan consigo el teléfono celular. En un afán desesperado por mantener el volumen de votos obtenidos (¿cuántos con extorsión pidiendo foto del voto?) dejan de pensar con lógica y reaccionan como si se los hubiera descubierto en la trampa. No se trata de perjudicar a nadie, sino de evitar una posible herramienta fraudulenta. Apoyo que se prohíba el uso del celular mientras se vota. Y nada de “bestias”, liberales, defensores de libertades, ni cosas por el estilo.

José M. Jalil Haas