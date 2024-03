Hay gente que reenvía muchas veces ‘collages’ forjados, donde aparece gente buena. Se nutren del chisme, sin esperar la verdad. Ojalá pase la ley que termine con el linchamiento mediático, que hasta ahora produce gente que se escuda en el anonimato de las redes. Conducta arriesgada la de reenviar estos mensajes, que atañen al ámbito de la justicia, o con responsabilidad ulterior, al informativo. El derecho a la honra, a la presunción de inocencia, debe prevalecer sobre la impulsividad cognitiva y terquedad de gente irresponsable que juega con la reputación de las personas. Una cosa es la libertad de pensamiento y otra muy diferente la de contribuir a la falacia, a las medias verdades, a la mendacidad que daña. ¿Qué tal si usted, o alguien de su familia es el que aparece, vilmente publicado en un ‘collage’? Hay que combatir el linchamiento mediático. La gente buena no se lo merece. Si no le consta, mejor no hable, no reenvíe, no juegue con la reputación de la gente.

Diego Fabián Valdivieso Anda