Cartas de lectores: La famosa Asamblea Nacional

En abril de este año nos veremos obligados a asistir una vez más a las urnas, por una consulta popular y referéndums. No hay plata para pagar sueldos y salarios de la burocracia, sin embargo, se van a botar a la basura $ 60 millones. Una parte de esas preguntas pueden ser revisadas, analizadas, resueltas, como usted quiera llamarlas, por la actual famosa Asamblea Nacional, que es más de lo mismo de la anterior Asamblea Nacional que fue disuelta con la muerte cruzada por el anterior gobierno. Y lo que es peor: se sabe de antemano que en las elecciones del próximo año el número de asambleístas subirá, de acuerdo a la ley. ¿Puede usted creer tremendo despropósito? ¡Más burocracia!¡Más sueldos y salarios botados a la basura¡! Es que no hay nadie en este país, mediante una ley, que exija: dos asambleístas, ¡máximo dos por provincias!, total 48. Cada uno con título de cuarto nivel, diez años de experiencia profesional. Educador, con experiencia mínima de 10 años en una universidad local o del exterior. Un solo asesor por cada asambleísta elegido, que cumpla con los mismos requisitos. ¡Cuánta plata se ahorraría el país! Creo sinceramente que el país vería cambios y no el circo a que nos tienen acostumbrados, como aquellos que quisieron introducir cambios en las reformas al COIP. Lamentablemente, las leyes las hacen los políticos, acostumbrados a hacer lo que les da la gana.

Roberto Flores