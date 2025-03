Cartas de lectores: Errores políticos

No porque cite en el primer lugar el caso del expresidente de la Asamblea, tiene la supremacía de los errores políticos cometidos durante las elecciones. Muchas personas se habrán preguntado, ¿por qué renunció a la presidencia de la Asamblea para postularse como candidato presidencial? Al reflexionar sobre esto se deduce que su posición como tercero al mando en la nación le otorgaba una preponderancia notable en la estructura de los poderes del Estado. Aunque autónomos, los poderes tienen incidencia en la Asamblea. Si analizamos, las aspiraciones de ganar eran casi nulas, el fracaso era previsible. La disciplina partidista pudo haber jugado un papel importante, lo cual es admirable, ya que existen políticos con conciencia de ideales, en este caso. Respecto al actual mandatario, parte de la ciudadanía considera que cometió errores al irrespetar la Constitución y las disposiciones de los órganos de control electoral. Otros justifican sus acciones argumentando que fueron una estrategia política, aunque se quebrantaron leyes. Esto violó la Carta Magna, el derecho de sucesión y resoluciones del TCE y la Corte Constitucional, lo que debilitó las normas legales. La candidata que ocupó el segundo lugar cometió el error de no haber fortalecido su equipo de propaganda electoral en la zona de la sierra central. Quien repite lo mismo, obtiene el mismo resultado. En el tercer lugar, el error fue que quien más se destacó como líder comunitario no logró dar el siguiente paso hacia la política. Un líder político debe orientar firmemente, sin caer en el autoritarismo ni dejarse manipular. Los líderes deben mantener luchas históricas, adaptándolas al presente. El líder político debe guiar con firmeza, sin blandenguería, defendiendo sus principios y los de su equipo, manteniendo la coherencia y la visión a largo plazo. La candidata que ocupó el cuarto lugar ha cambiado de organización política varias veces en su búsqueda de una participación estatal. El error no está en aspirar, pero un buen político no debe ser un ‘pescador’ de partidos, sino buscar alianzas con aquellos que compartan su ideología y visión nacional. Su estrategia estuvo basada en criticar a un expresidente; necesita una nueva propuesta. Finalmente, los demás participantes cometieron el error de confiar únicamente en sus capacidades intelectuales y en pequeños partidos sin poder electoral. Deben sustituir el ego por humildad y reconocer que les falta carisma popular.

César Antonio Jijón Sánchez