Cartas de lectores | Energía eléctrica: ineptitud y desorden total del Gobierno

Ya cansa escuchar solo lamentos, echarle la culpa a los gobiernos pasados y al clima, y no buscar soluciones. Por otro lado predomina un desorden total en los horarios de los cortes, se envían archivos inmensos en los que se indican los racionamientos; pero ni eso lo pueden hacer bien, ya que hasta lo que detallan ahí es confuso e inentendible. ¡Qué caos! Entorpecen más a la gente. Las famosas barcazas que llegaron con bombos y platillos no sirvieron para nada. Fiscalía, hay que investigar cómo se manejó ese tema y los valores, buscar responsables, sea el que sea e investigar. La Asamblea también, investigar a las autoridades encargadas de dichos temas, por el silencio, ineptitud y desorden. Noboa y sus ministros: hay que dar soluciones a los 18 millones de ecuatorianos, que somos los más perjudicados. ¿Quién repone las pérdidas económicas de los negocios? Usted no, ¿verdad? ¿Quién repone los electrodomésticos dañados a los más pobres, que con tanto esfuerzo tienen su refrigeradora, su lavadora, su TV? ¿Usted no, ¿verdad? Noboa y ministros, estamos cansados de sus cortinas de humos, queremos soluciones ya. Si buscaban reelección, al paso que van con esta situación y muchas otras, muchos millones de ecuatorianos ya estamos viendo hacia otras propuestas para hacia allá dar nuestro voto, no a ustedes y menos a esos de la década narcorobada, por quienes el país está hoy sumido en delincuencia, corrupción, ineptitud y desorden total.

Lenin Israel Bastidas Morán