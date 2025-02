Cartas de lectores | Elecciones atípicas

Nunca en la historia democrática ha sucedido que dos fuerzas políticas (ADN y RC5) estén en una lucha por conseguir el poder, coincidiendo en que alcanzaron más del 40 % sobre los demás contendores, siguiéndolos Pachakutik, liderado por un dirigente indígena, Leonidas Iza, que les dio una muestra de capacidad y elocuencia. Ahora los dos finalistas tendrán que manejarse con pinzas para conseguir los votos y llegar a la Presidencia de la República. Tendrán que agacharse y dejar su orgullo; iremos a una democracia mas participativa donde cholos, negros, blancos y mestizos estarán en medio del fragor de la lucha política por conseguir votos de quienes nunca creyeron en ellos. Los demás partidos y movimientos políticos sacaron menos del 1%; para aprobar leyes en la nueva Asamblea tendrán que hacer negociaciones para obtener una mayoría y poder aprobar. Eso se convirtió en una polarización, la Asamblea será bipartidista y estará en manos de las minorías, en los votos de Pachakutik. Correísmo y ADN, que tienen 67 y 66 asambleístas respectivamente, tendrán que recurrir a ellos para hacer mayoría (77 votos), que difícilmente lo podrán conseguir y si lo hacen no durarán. Se vislumbra que cualquiera que gane la presidencia no podrá gobernar y el país se caotizará con marchas y huelgas que tanto daño nos han hecho. Por todo esto que estamos viviendo ya es hora que se cambie la Ley de Elecciones y Partidos Políticos a la mínima expresión; máximo cuatro o cinco para un país tan pequeño de 17 millones de habitantes, de los cuales menos de la mitad son electores. Estas elecciones quedarán como lecciones a aquellos que se lanzan a candidaturas sin conocimientos políticos y sin bases que les permitan participar. Miremos el PSC, dominador absoluto casi 30 años o la ID, que sacó una votación paupérrima y así su candidato dijo con desfachatez que no apoyará a ninguno de los dos. Da vergüenza ajena que solo por figurar en el tablero político y recibir del CNE dinero para hacer campaña política se candidaticen. Señores del CNE, como un ciudadano con madurez política y por mi avanzada edad, no quisiera morir viendo cómo mi pueblo se desangra por las luchas intestinas. Sin lugar a dudas nuestro pueblo ecuatoriano se ha convertido en caso de Ripley y en récord de Guinness. No votemos la poca plata que tenemos para satisfacer el ego de ciertos seudopolíticos, que sabiendo que van a perder se lanzan a la arena política.

Luis Mario Contreras M..