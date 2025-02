Cartas de lectores: EE.UU., Panamá, China y un desastre ecológico

El cambio climático es por la falta de cuidado de todas las naciones. Trump se sale del Acuerdo de París porque no pueden estar sobre la soberanía de EE. UU., como la OMS de China. Meloni, Milei, Bukele y Orbán deberían hacer lo mismo. Que EE. UU. no explote gas y petróleo, pero sí Rusia y China, Irán, Venezuela, Catar, etc. El presidente J. R. Mulino tapa la ampliación del canal con plata e influencia china. Y China es el real control detrás del poder con dos puertos. Según Ted Cruz, China construye puente sobre el canal y Panamá da su bandera a los barcos para evitar embargos. A EE. UU. le cobran tarifas más altas, mientras China recibe obras a dedo (y espía a buques civiles y militares), etc. Esconden un desastre ecológico advertido. Es similar al de Coca Codo Sinclair, que sirvió para la corrupción y para decir adiós a la cascada de San Rafael, produciendo un socavón regresivo que destruye carreteras, poblados, oleoducto y pone en peligro la hidroeléctrica. Sin control laboral, murieron trabajadores y fue construida por Sinohydro de China, todo con total impunidad legal y ambiental. Por sus inmensas exclusas para megabarcos, con alto consumo de agua, el agua salada entra al lago Gatún, así como combustible de los barcos. China va por la opción B; la A, más costosa y difícil es a través del lago Xolotlán de Nicaragua, con el otro títere de Noriega. Nada más peligroso para EE. UU. y América: la narco-Madurozuela, con Rusia, China, Irán y Cuba.

Juan Carlos Cobo Rueda