Cartas de lectores: Deseos positivos

En las pasadas fiestas todos recibimos y dimos deseos de paz, de amor, de prosperidad, de felicidad. Estos son deseos universales pero, ¿qué deberíamos desearnos los ecuatorianos?

Creo que aprender a razonar, a discernir, a utilizar el sentido común, a distinguir entre el bien y el mal, a ser generosos, empáticos, honestos, correctos; saber que hay cosas que son permitidas y otras que no lo son, bajo sanción de nuestra propia conciencia. Esto se consigue con saber pensar y actuar bajo principios éticos, estos sí universales. Si cada uno de nosotros actuásemos bajo estos preceptos seríamos mejores personas, mejores ciudadanos, mejores seres humanos; no necesitaríamos sanciones, ni multas, ni represiones, pues todo estaría en manos de cada uno de nosotros.

Como ejemplos: si la velocidad permitida dentro de los linderos de la ciudad es 50 km/hora debemos respetarla; si no se debe utilizar el celular al manejar, no debemos hacerlo; si por la delincuencia y los narcos estamos en estado de guerra, no se deben cometer actos de fuerza y abuso como lo sucedido en el mes de diciembre, que ensombreció el último día del 2024 por lo cual quedamos impactados.

Ecuatorianos, si aprendiésemos a pensar en función del respeto a los demás cambiaríamos esta forma de proceder innata nuestra; esa es labor de los padres, de la familia y principalmente de los maestros: enseñar a pensar para que las acciones sean solidarias.

Sonia Ximena Artieda