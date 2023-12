Cartas de lectores: Carta a la sociedad civil

La crisis política de Ecuador es parecida a la selección de fútbol argentino, que luego de 36 años de fracasos se reencontró con la gloria. ¿Cómo lo hizo? Cuenta la historia que como nadie quería ser presidente de la selección argentina escogieron un dirigente desconocido. Este, en sus primeras decisiones, escogió a un director técnico que jamás había dirigido un partido de fútbol. Dicho técnico sin experiencia, con una visión distinta reclutó un poco de jóvenes sin pompas ni nombres rimbombantes, y la crítica inclemente de la sociedad civil no se hizo esperar. La falta de experiencia, excesiva juventud y rostros nuevos fueron el detonante para que aquellos personajes sean humillados, burlados y descalificados, incluso antes de jugar sus primeros partidos.

Me parece que sí cabe la comparación porque en Ecuador está pasando lo mismo. La ciudadanía, que es ese ‘gran dirigente’, eligió a un director técnico como Daniel Noboa, porque buscaban alguien diferente, con nuevas ideas, pues los demás ya habían fracasado. Este director técnico se decidió por un equipo joven y con mucha valentía para asumir una responsabilidad histórica, de la cual lamentablemente se habla poco. Esta juventud también tiene una causa común: vencer la delincuencia para restablecer el progreso y la paz. Dejemos que eso ocurra. ¿No queríamos un recambio en la política? ¿No queríamos rostros nuevos? ¿No pedíamos que ya no sean los mismos de siempre? Tenemos lo que votamos y es deber de la sociedad civil apoyarlos, más que criticarlos. Quizás ese gabinete en su juventud tenga menos orgullo para conciliar, más dinamismo para ejecutar y más precisión para meter goles en el poco tiempo que queda. Habrá que esperar, pero lo que sí queda claro es que están dispuestos a correrse toda la cancha. Por eso le digo a la sociedad civil: no les pongamos más peso sobre sus piernas. ¿Pedíamos a civiles en puestos públicos? ¡Hoy los tenemos! Dejemos que jueguen sus partidos porque si les va bien, ¡también nosotros elevaremos la copa! Y no se sorprendan si nuestro Messi es una mujer y lleva al gabinete a la victoria con su experiencia. Hablo de la ministra de Gobierno Mónica Palencia. Y cuidado sorprende el ministro de Defensa Giancarlo Loffredo, del que nadie habla hoy, pero que quizás cual Dibu termina atajándolo todo. Juguemos unidos, apoyando a los civiles que están sirviendo desde la política porque quizás mañana también les tocará a ustedes.

Eduardo Reinoso