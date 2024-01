Cartas de lectores: Angustiosa espera

Mi voto en segunda vuelta fue por el presidente Noboa. La ilusión de mejores días, su juventud, preparación académica, deseos de acabar con la inseguridad, su novel y limpia vida política, llevaron a miles de ecuatorianos a darle el voto. A más de 40 días de su posesión, con varios aciertos en su gobierno, nos topamos con algo que representa un porcentaje minúsculo de egresos gubernamentales: la devolución de IVA a la clase más desprotegida y vulnerable, los adultos mayores y discapacitados, muchos sin jubilación y teniendo como único ingreso este reintegro a sus escuálidos bolsillos. Apelamos a su sensibilidad para que disponga la inmediata devolución de los ya cuatro meses que no se ha hecho. Es inadmisible posponer este pago tan importante para la economía de miles de ciudadanos mayores y discapacitados. Es hora ya de que llegue la orden de pago. Apelamos a su buen corazón. No olvide a este sector de ciudadanos que le dimos el voto y confiamos en usted; no permita que se juegue con las necesidades prioritarias de los más necesitados.

José Francisco Intriago Puga