Nuestro agradecimiento a Diario EXPRESO, a la periodista Diana Sotomayor, a los reporteros del periódico por estar presentes el jueves 14 de noviembre a las 16 horas cubriendo el lanzamiento del nuevo programa con la Banda Municipal, Melodías en el parque, con apoyo del Municipio de Guayaquil y Garza Roja, organizado por el gran violinista Jorge Saade y el Sr. Sucre Palacios, coordinador de la banda, que hicieron posible que esta, con todos sus integrantes e instrumentos musicales recrearan a los asistentes con música tropical y bailable. Los músicos, impecables en su vestimenta y con dominio de cada instrumento, dieron vida al parque y a lo que no se veía hace tiempo: unión y alegría compartida. Este programa musical tan hermoso también ayudó a que se le dé mantenimiento al parque. El Municipio lo hizo hace varios meses, pero al no haber mantenimiento de limpieza las bancas se ensucian, pues hay palomas en el lugar. El guardián del parque parece que solo tiene esa función, debería haber una persona que dé mantenimiento periódico a bancas y camineras. Hago un llamado también a los que viven frente al parque, para que se involucren y así se mantenga limpio. Hay un letrero al terminar la calle Costanera llamando al buen vivir, a sacar la basura a la hora que pasa el camión recolector. Esto es algo que no respetan; dos días antes de la presentación había una puerta en mal estado tirada, fundas de basura en las aceras a las cuatro de la tarde. Como residente de Urdesa Central desde hace 60 años he escrito varios veces en EXPRESO solicitando limpieza en el parque. Estoy segura de que el Municipio lo va hacer de manera periódica, sin no el gasto en pintura se pierde. También se sembraron nuevos árboles, fueron momentos muy emotivos y de esperanza. Hay asimismo una pileta que por años dio luces hermosas, esperamos sea reparada. Su entorno está en tierra, el lugar es amplio y hay bancas de cemento y de hierro cerca; debe adoquinarse.

Mañana a las 16h00, en el parque El Cigarro (calle Mirtos, al llegar a Las Monjas), habrá una nueva presentación. Para los músicos, el mejor aliciente es tener público.

Laura Esther Gómez Serrano