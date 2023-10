Cartas de lectores: El aislamiento del oficial de Cumplimiento

El rol principal del ‘compliance officer’ es el de mitigar y proteger la empresa frente al riesgo del lavado de activos, cumplir con la ley y cuidar el patrimonio de los accionistas; no es un canal de denuncias, ni soplón, ni victimario, ni la víctima, solo es un profesional que comprometido con los controles adecuados para identificar, manejar y mitigar los riesgos propios del negocio aplica las políticas y reglamentos mediante los diferentes sistemas y herramientas de control como lo es conocer a cliente KYC (Know Your Customer).

El oficial de Cumplimiento es un filtro muy importante para el cumplimiento de la norma antilavado y que a menudo experimenta diferentes sensaciones, como el aislamiento o soledad dentro de la organización, producto de la confidencialidad y responsabilidad propia de su ética y rol profesional. Esto algunas veces lo hace ver que va contra la corriente y como a cualquier ser humano, afecta su desempeño laboral y su bienestar personal. Recomendamos varios puntos que pueden ser de mucha ayuda para manejar su soledad profesional: ama siempre lo que haces, tu trabajo, tu profesión, no solo por los éxitos, sino también en las derrotas, que son las que de verdad ayudan a formar experiencia, sabiduría y éxito. Desarrolla tus habilidades, las fuertes y las blandas, conoce tus fortalezas y tus límites. Reconoce que tienes un rol muy importante en la sociedad; pregúntate si estás mejorando. Se tiene la responsabilidad de estar actualizado y mejorar continuamente en las diferentes áreas relacionadas a la profesión. Rompe tu zona de confort y no te aísles, aunque sea un lugar seguro. Puede que al permanecer ‘protegido’ te pierdas más desafíos y oportunidades valiosas, el mundo es grande. Comparte tus conocimientos, recuerda que hay personas que recién quieren formarse como oficial de cumplimiento y tus conocimientos les serán de gran ayuda. Cuida tu salud mental, día a día enfrentas dificultades y retos en lo profesional en la oficina y en lo personal como jefe de familia, por eso debes ser el primer defensor de tu bienestar, salud, éxito y felicidad.

Jorge Sanyer