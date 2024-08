Ha producido eco a todo nivel la presencia de tantos candidatos. El articulista Rubén Montoya Vega (Expreso 22/agosto) hace un análisis irónico de los tan “distinguidos candidatos”; no tienen muchos de ellos las credenciales para optar por semejante elección. César Febres-Cordero (Expreso 22/agosto) encasilla a esta contienda electoral como “juegos de sillas musicales”: quien se queda sin silla tiene la probabilidad de encontrar otra en cualquier mesa junto al baile”. Arturo Moscoso Moreno (Expreso 23/agosto) dice en “Un circo de 17 carpas... diecisiete con desfile de egos, donde en la mayoría de los casos, el verdadero objetivo no es servir al país, sino servirse de él’. Roberto Aguilar (Expreso 25/agosto). dice: “17 binomios para volar el país en pedazos. Elecciones en el Ecuador son un gran proyecto de ingobernabilidad y un ejercicio de hipocresía obligatoria”. Preclaros periodistas y escritores con una visión muy clara de las consecuencias en de esta burla y comedia. ¿Por qué se da este fenómeno? Sabemos que existen o si no existen se arman a última hora empresas electorales sin ideología, buscando con quién negociar el nombre que presta, sabiendo que nunca van a ganar, pero se pueden aliviar económicamente con dineros del Estado, que son de todos los ecuatorianos. Gente que pasa de una denominación a otro movimiento sin temor a la vindicta pública y sin pudor. Este juego le cuesta a Ecuador $ 122 millones, dinero que nos serviría para tantas cosas pendientes en las necesidades diarias de la gente. El país debe despertar. El Ejecutivo, la Asamblea, el CNE debería presentar un proyecto de ley para cortar esta sinvergüencería de obtener ganancias mal habidas de este ejercicio de campañas electorales. Nadie dice nada y seguimos como antes. 17 candidatos con sus respectivas candidatas que hacen la comparsa a este sucio juego para embobar a los ecuatorianos. Tres o cuatro candidatos para un país pequeño sería entendible porque se partiría del concepto de que hay ideología, pero 17 ideologías? ¿A quién pretenden engañar?. Luego viene el ‘síndrome’ de ofertas ofreciendo la salvación del país en todos los órdenes, que se lleva el viento. ¿Qué hace la Asamblea para cambiar de una vez por todas el Código de la Democracia?. Están preocupados en juicios políticos de anteriores gobiernos o en tratar de asegurar la impunidad de sus mentores, sin devengar un dólar de sus jugosos sueldos y prebendas.

José Agustín Arias Osejo