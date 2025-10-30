Cartas de lectores: Proyecto de la nueva Constitución

El Sr. presidente Daniel Noboa solicita al pueblo ecuatoriano votar SÍ en la consulta popular para tener una nueva Constitución, argumentando que así podrá gobernar en beneficio del pueblo. Pero si el pueblo no la aprueba, no explica qué hará hasta terminar su mandato.

En caso de aceptarse, muchos conocen la forma, pero en el fondo no hay nada concreto. Para elaborar una nueva Carta Magna deben participar los mejores profesionales en cada especialidad, y eso no está garantizado.

Se elegirán 80 asambleístas; por ejemplo, podrían formarse ocho comisiones, de diez miembros cada una: Economía y Finanzas con los mejores economistas; Educación y Cultura con los más destacados en esa área; Obras Públicas con ingenieros calificados, etc. Sin embargo, no hay seguridad de obtener una buena Constitución si son elegidos los mismos de antes o personas sin preparación, con cuentas pendientes con la ley y deudas con el pueblo.

Debe haber asambleístas de todos los partidos, proponiendo a sus mejores representantes, ejemplos de honestidad y honradez. El pueblo comenta que en la Constituyente solo estarán dos partidos, RC y ADN, lo que reduce la esperanza de una ley justa que garantice el buen vivir.

Por ello insisto al pueblo ecuatoriano en votar de forma obligatoria por listas donde haya verdaderas personalidades y no seudopolíticos ni delincuentes, para asegurar un futuro digno para las próximas generaciones.

Gualberto Arias Bonilla