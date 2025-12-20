Cartas de Lectores | Novena animada con inteligencia artificial

Jesús es el mejor ejemplo de generosidad al regalarnos su amor

He usado la Inteligencia Artificial (IA) para animar la novena de Navidad para niños en mi canal de YouTube. Esta herramienta nos invita a un viaje para conocer al Niño Jesús y su gran amor, transmitiendo valores de humildad, fe y generosidad de manera creativa.

Antes de nacer, Jesús vivía feliz en el cielo junto a su Padre celestial. Aunque es el rey del universo, eligió nacer en un pesebre sencillo y no en un palacio. Esto nos enseña que el verdadero valor está en la humildad y el amor, no en lo material.

Jesús es el mejor ejemplo de generosidad al regalarnos su amor. Ser generoso es compartir tiempo, alegría y afecto. Al compartir, nuestro corazón crece y se llena de gozo.

El nacimiento de Jesús trajo una luz de alegría al mundo. Los ángeles anunciaron: “Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra”. Pastores y Reyes Magos fueron a ver al niño con respeto y amor.

María y José nos enseñan a confiar y obedecer a Dios con amor, incluso en medio del cansancio. Su fe los guío y les recordó que Dios nunca los dejó solos.

Jesús trajo al mundo una paz que llena el corazón de esperanza. Esta paz se refleja en ser amables, perdonar y comprender a los demás.

Amar a Dios es querer lo mejor para el prójimo.

Esta novena animada con IA es una hermosa forma de celebrar el nacimiento de Jesús.

Roberto Camana-Fiallos