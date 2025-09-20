Expreso
Cartas de lectores | Netflix, haznos una serie

Netflix tiene material para una serie de al menos 30 temporadas y contando

Gobiernos corruptos, prófugos, masacres en las cárceles, ‘El gran padrino’, muerte cruzada, elecciones, toma de embajadas, inseguridad, magnicidios, narcotráfico, estado de excepción, apagones, consulta popular, otras elecciones, la dizque ‘tinta trucha’ y la extradición de Fito; un sistema de salud sin medicinas, el propio presidente marchando contra un organismo gubernamental, y la sede del Gobierno en Latacunga y no en Quito. Ahora, a todo esto se suma la propuesta de una constituyente para cambiar una cuestionada Constitución y un paro indígena. Definitivamente, en Ecuador no te aburres. Siempre estamos a la espera de qué suceso sacudirá la trama mañana, la próxima semana, el siguiente mes o en un año.

Con todo lo que pasa en nuestro querido ‘país de los cuatro mundos’, Netflix tiene material para una serie de al menos 30 temporadas y contando. Por el bien de ella, es mejor que todo siga el caótico curso que lleva hasta ahora; sin embargo, los ecuatorianos solo queremos un poco de paz, aunque aquello, por ahora, sea algo difícil de lograr.

Romina Zambrano Torres

