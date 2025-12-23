Cartas de lectores | Inconducta humana, IA y biocomputación = destierro de Dios

¡Que Jesús ilumine la Navidad de un mundo violento y desigual! La inconducta humana -IH-, junto con la corrupción y la ciencia sin ética, ha desplazado la paz, la moral, la vida y a Dios. Mientras se busca la ‘partícula de Dios’, la humanidad destruye el universo, la Tierra, la naturaleza y la familia de Dios. Albert Einstein advertía que, aunque exista un espíritu superior, la estupidez humana parece infinita.

Jesús y los sabios enseñan que los mundos son finitos y Dios infinito. Espiritualidad, ética y verdad son anuladas por élites y sistemas materialistas que exaltan un ‘dios de dos patas’, sin identidad humana, sometido al dinero y al poder. La inteligencia artificial -IA- se presenta como solución total, pero P. Pettinelli recuerda que es solo una herramienta y no sustituye al pensamiento humano.

La deshumanización avanza con la biocomputación -BC- y el silencio de la ONU, la Unión Europea y Estados Unidos. Padres, maestros y religiosos callan ante el debilitamiento de la familia y la imposición de lo políticamente correcto, que deriva en regresión y totalitarismo.

IH, IA y BC sin ley ni Dios conducen al destierro de Dios. Todos somos responsables. Sin Dios nada existe y sin libertad no hay paz ni justicia. La Generación Y fue indiferente; la Z, digital desde la cuna, despierta sin futuro ante líderes corruptos. Falta educación con principios éticos, fe, solidaridad y respeto a Dios y a la Creación.

Juan Carlos Cobo Rueda