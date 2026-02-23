Cartas de lectores | ¿Es eso socialismo?

Escuché noticias en que se mencionaba que Suiza congeló cuentas bancarias de Nicolás Maduro y otras 36 personas vinculadas al chavismo. El total de congelamientos alcanza, nada más y nada menos, que alrededor de $ 10.000’000.000. ¿Esos son los personajes que se autocalifican de socialistas? ¿Esos son los que dicen defender al pueblo? Todo esto ocurre cuando en Venezuela al pueblo le racionan alimentos y medicinas. Lo insólito es que varios dirigentes políticos ecuatorianos defienden la gestión del señor Maduro, y aplaudieron con risas disimuladas cuando Maduro dijo que él “ganaba apenas dos petros” y que no alcanzaba ni a verlos pues cuando llegaba el sueldo “Cilita los cogía para comprar la comida”. Lo menos que hay es desfachatez, tanto de los delincuentes como de sus defensores. Y quienes asesoran económicamente a un régimen que actúa de esta manera, no dejan de ser partícipes de sus acciones. ¿Se imaginan ustedes cuánto se podía hacer por los pobres en Venezuela con $ 10.000’000.000? Quien lo ha dicho es el gobierno de Suiza, con neutralidad, y, de seguro, con conocimiento de causa.

José M. Jalil Haas