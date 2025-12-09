Cartas de lectores | El correísmo debe ser legalmente proscrito

Son muy evidentes los nexos del correísmo, que antes se hacía llamar Alianza País y hoy ‘Revolución ciudadana’, con organizaciones criminales narcoterroristas, como se demostró cuando operaban con el membrete de Alianza País mediante la declaración de un exlíder de la banda narcoterrorista FARC de Colombia, que confesó públicamente el aporte económico a la campaña de Correa, quien en retribución a ese favor permitió a esa guerrilla criminal, la instalación de sus campamentos en territorios del país, como lo hicieron en la región oriental de Angostura. En ese nefasto gobierno se protegió a la delincuencia y a sus victimarios mediante la aplicación legal de un absurdo garantismo penal, dejando desprotegidas a sus víctimas. Legalizaron pandillas de delincuentes, que germinaron a las actuales bandas narcocriminales, que extorsionan y asesinan a nuestra indefensa población, así como la liberación de microtraficantes y la permisividad con el tráfico de drogas. Persiguieron y asesinaron a periodistas, secuestraron a opositores, humillaron y asesinaron a militares y policías. Saquearon impúdicamente recursos públicos, mediante grandes sobreprecios y coimas en la contratación de obra pública y en la actualidad, la incondicional alianza con el régimen narcoterrorista que ha destruido a Venezuela, al inicio con el sátrapa Chávez y hoy aliados al tirano genocida Maduro, jefe del Cartel de los Soles, a quien el expresidente prófugo elogio públicamente y dijo que es un ser “pacifico, demócrata y bondadoso”, por lo que se hace necesario investigar el financiamiento de esa oprobiosa tiranía a las campañas del correísmo, que no pueden explicar los excesos de sus gastos electorales millonarios. El vil y cobarde crimen a Fernando Villavicencio, magnicidio, por el que están siendo procesados penalmente exintegrantes de esa organización. Son suficientes los motivos para que la Función Electoral, suprima su personería jurídica y prohíba, toda futura participación política a esa agrupación politiquera mafiosa de delincuencia organizada, en defensa de nuestra sociedad y sus valores.

Manuel Yépez Andrade