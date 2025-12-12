Cartas de lectores | Educar es la pieza clave

En nuestro país es prioritario declarar la educación como política de Estado. Desde aprender a no botar papeles en las calles hasta ejercer el respeto al prójimo y a la propiedad, todo se consigue con una buena educación. Ella nos brinda conocimiento, integridad y nos enseña a conducirnos en la vida con honestidad. Además, es una herramienta fundamental al momento de tomar decisiones. Para alcanzarla se requiere un trabajo de largo plazo, con planificación y recursos.

Lamentablemente, durante los últimos cincuenta años, tanto la sociedad como la clase política ecuatoriana hemos dado poca importancia a la educación, sin darnos cuenta de que es lo único que nos acompaña todos los días de nuestra vida. La educación es la llave dorada hacia el desarrollo y lograrla depende de la participación de todos, avanzando juntos por un mismo camino y con una misma visión.

Aporta lo que puedas al Fondo Sambo Educa, aunque te parezca poco. Lo importante es hacerlo: cada contribución representa el inicio de un mejor futuro para nuestro país, para nuestros hijos y nuestros nietos. La educación es la pieza clave del desarrollo humano; una sociedad formada por hombres y mujeres educados, respetuosos de las normas y con el conocimiento necesario para desempeñarse en su trabajo es una sociedad que avanza hacia el progreso.

Los invito a que juntos tomemos la decisión de desarrollar el país, empezando por la educación.

Enrique Gómez G.