Cartas de lectores | Drones policíacos

El asunto es reducir el impacto en el medio ambiente, y en el área de la seguridad ciudadana, la cual está muy venida a menos

El cuidar estratégicamente nuestras carreteras, así como nuestros barrios, nuestras empresas y más aún ciertos sectores calientes, conocidos por la Policía, deberían tener prioridad en el uso de los ya conocidos RPA (‘Remotely Piloted Aircraft) cuya denominación en el idioma español es; Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), más popularmente como Drones.

El asunto es reducir el impacto en el medio ambiente, y en el área de la seguridad ciudadana, la cual está muy venida, a menos.

Este estrés ciudadano está produciendo muchas enfermedades, más que nada cuando las personas pierden el equilibrio interno debido a la psicosis de la inseguridad, y las noticias negativas de todos los días sobre actos criminales.

Un gasto adecuado (por parte de la Policía, de la ATM, etc.) en estas aplicaciones de tecnología de punta ayudaría a mejorar la eficiencia productiva de las autoridades de control.

Héctor Panta Chica

