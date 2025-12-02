Cartas de lectores | Aceras y peatonales de Urdesa en mal estado

He escrito varias veces que las peatonales y aceras de Urdesa Central son un peligro. Sufrí una caída en la peatonal de Acacias entre Ilanes y Jiguas que pudo ser mortal. Caí de espaldas, no pude sostenerme y debí pedir ayuda. Un señor y su esposa, vecinos del sector, me escucharon y me ayudaron a llegar a mi casa. Les agradezco profundamente su gesto.

Durante años he insistido en que estas peatonales están en abandono. Vivo hace 63 años en Circunvalación Sur entre Ilanes y Jiguas; mi acera y la peatonal frente a mi casa están en perfecto estado porque yo misma las mantengo: riego constante, tierra de buena calidad, vitaminas, fumigación y jardinero. A mis 83 años sigo haciéndolo por amor a mi entorno, aunque la casa vecina no colabore y los gastos recaigan en mí.

Frente a mi casa está la Cruz Roja de Urdesa, pero su jardinera está llena de basura y descuidada, con una palmera apenas sobreviviendo. No entiendo cómo un local moderno no cuida su espacio exterior. Aunque no soy una persona de muchos recursos, mantengo mi entorno limpio. En cambio, si camino hacia una botica cercana encuentro aceras con huecos, que son trampas mortales.

Periodistas de EXPRESO me han entrevistado y les he dicho que mi dedicación nace del civismo y del amor por Urdesa Central y Guayaquil. Creo que todos podemos aportar si las autoridades no lo hacen. Un solo alcalde no puede cubrir toda la ciudad, pero sí debería atender estas necesidades básicas.

No logro dormir por los golpes: peladuras en los codos, hinchazón en brazos y dolor en la columna. Los médicos en casa me atendieron y me recomendaron una resonancia. Sigo tratamiento médico mientras permanezco en reposo.

En Urdesa hay una peatonal por cuadra, muchas sucias y peligrosas. Ese día caminé para ver una casa recién pintada; la jardinera sucia me distrajo y no vi la acera dañada que provocó mi caída. Solicito que el alcalde Aquiles Álvarez o personal municipal visiten la zona. No necesitamos más asfalto, sino aceras arregladas y seguras.

Laura Esther Gómez Serrano