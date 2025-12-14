Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | 100 años de soledad

Es lamentable que el año del centenario se lo celebre incluso sin copa de campeonatos locales

No me referiré a la obra literaria de García Márquez, sino a la ‘celebración’ de los 100 años de la institución deportiva más popular del país, Barcelona S. C. Como hincha del club muestro mi descontento ante el fracaso de su dirigencia, que prometió que al cumplir los 100 años de fundación, en 2025, ganaría la Copa Libertadores de América. Eso no fue así y esta es una de las peores campañas deportivas -nacional e internacional-. Es lamentable que el año del centenario se lo celebre incluso sin copa de campeonatos locales. No existió planificación seria para lograr esos objetivos, pese a que existen buenos ejemplos de trabajo responsable y exitosos, Independiente del Valle y Liga Deportiva Universitaria, campeones de la Sudamericana y de la Libertadores, con participación de jugadores nacidos de sus semilleros, lo que parecería que en Barcelona no existe. Ante esta realidad, ¿por qué BSC no puede lograrlo? Barcelona es un fenómeno social. Los hinchas en sus triunfos viven una alegría sin igual, olvidan momentáneamente problemas personales o familiares, los negocios grandes y pequeños se ven beneficiados con ganancias extras, los canillitas de periódicos venden todos los ejemplares y los que sufren de presión arterial mejoran su estado de salud.   Esas son las cosas inexplicables que producen los triunfos de Barcelona; los estadios son copados más por su hinchada que por la del equipo local, por eso sus dirigentes no pueden seguir ‘jugando’ con el sentimiento sublime de sus seguidores, que aman al ídolo, con una idolatría que podría asegurar nació cuando consiguió su primer título profesional: Campeón de la Asoguayas en 1955 al vencer a Club Sport Emelec, el que se convertiría en su eterno rival al protagonizar el famoso Clásico del Astillero.

Barcelona al cumplir sus 100 años de soledad, sin triunfos internacionales, muestra fracaso futbolístico por las contrataciones de jugadores y técnicos que no rindieron como se esperaba; y económico, porque tiene una deuda que supera los $ 50 millones. Allí el gran desafío de los dirigentes para que actúen con disciplina y responsabilidad.

Pese a todos estos sinsabores de los últimos años, la fanaticada de la camiseta oro y grana no pierde las esperanzas:, con una mejor administración celebrará más temprano que tarde, un campeonato internacional, como la Libertadores de América, aunque muchos tengamos que hacerlo desde la eternidad.

 Oscar N. Solano Prendes

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ecuador: al agro le urge rescatar el servicio de almacenaje

  2. ¿Qué le regalan los guayaquileños a su ciudad esta Navidad?

  3. El turismo en Quito, en el limbo

  4. Daniel Noboa: Dos años en el poder sin una hoja de ruta ni un norte claro

  5. Editorial | ¿Para cuándo los GDE?

LO MÁS VISTO

  1. Nain Massuh recupera la libertad en Colombia y no será extraditado al Ecuador

  2. Judicatura ratificó suspensión de jueza Ayala por su actuación en caso Villavicencio

  3. ¿Cuánto debe el SRI por devolución de IVA a grupos prioritarios en Ecuador?

  4. Marcela Aguiñaga entrega la ampliación de la vía Nobol-La Cadena

  5. Austral: motores para Esmeraldas III operaron antes en Madagascar y Burkina Faso