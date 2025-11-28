Cartas | Carta abierta urgente a la ministra de Educación Dra. Gilda Alcívar

Esto ocurrió por los cambios realizados por el señor presidente, ya que el pueblo le dijo No en su consulta. Los padres de familia y estudiantes quieren una preparación óptima y no la actual, que consideran muy deficiente; por esta razón votaron por el No. También hubo molestias por el trato hacia los pensionistas.

Señora ministra, reúnase urgentemente con los maestros de las tres regiones para que le expliquen cómo funcionan los establecimientos educativos y si pueden dar clases con normalidad. Le adelanto que le dirán lo siguiente: 1. Muchos quisieran renunciar porque los estudiantes mandan en el aula, con respaldo de sus padres, impidiendo que el maestro enseñe con normalidad. Incluso una maestra fue sancionada porque pidió a un alumno que dejara de molestar. 2. Que los nombramientos y matrículas regresen a las escuelas y colegios. 3. Que el dinero del bar quede en los locales escolares. 4. Que se designen conserjes y guardianes para el cuidado de los establecimientos. 5. Que las autoridades escolares resuelvan asuntos disciplinarios y actividades sin depender del Distrito. 6. Que se nombren autoridades con experiencia educativa y no por compromiso político, porque esto ha deteriorado la calidad de la educación.

Se espera, señora ministra, que se preocupe profundamente por nuestros niños y jóvenes, que lo necesitan con urgencia.

Gualberto Arias Bonilla