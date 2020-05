Carta de Seguros Sucre sobre tema Petroecuador

El 17 de abril de 2020, en Diario Expreso se publicó la nota titulada “Seguros Sucre le debe 32 millones de dólares a Petroecuador”. Entre otros aspectos, el reportaje indicaba, en resumen, lo siguiente:

a) Que la sentencia que ordena el pago de los $ 32 millones está en firme. b) Que entre Petroecuador y Seguros Sucre existe una pugna “de larga data y llegó a un punto sin retorno”. c) Que el 9 de abril, el Gerente General de Petroecuador, Pablo Flores, envió a Seguros Sucre S.A una carta exigiendo el pago “de los 32 millones de dólares más los intereses correspondientes a una cobertura no brindada por la aseguradora hace más de seis años”. d) Que durante el gobierno anterior las dos empresas tuvieron un conflicto “por un siniestro en una de las instalaciones de la petrolera” habiéndose Sucre “negado a cubrir el hecho”; y habiendo Petroecuador entablado “una demanda que se llenó de apelaciones y medidas para frenar el cobro”. e) Que el señor Flores señalaba que “en su carta recuerda que los recursos legales se agotaron y no queda más opción que pagar”. f) Que la situación es “más compleja aun porque Petroecuador y Sucre tienen negocios juntos”. g) Que Petroecuador ha querido “cambiar de proveedor”, pero el SERCOP se lo ha impedido.

Por eso se aclara que: a) Ciertamente el 26 de septiembre de 2016, el juez de la causa dictó un mandamiento de ejecución, disponiendo que Seguros Rocafuerte S.A., la compañía originalmente demandada en 2003, pague la suma de $ 32’077.614,54, no solo a Petroecuador sino a varios terceros afectados. Con esos terceros, Seguros Sucre ha llegado a varios acuerdos transaccionales y ha pagado varias sumas. En lo que respecta a Petroecuador, este no se ha podido concretar debido a que ha pretendido cobrar unos valores por intereses no señalados en sentencia, los mismos que incluso fueron negados por el juez de la causa en providencia del 14 de enero de 2020, misma que ha sido ratificada el 11 de febrero del año 2020.

b) La pugna “de larga data” empezó contra Seguros Rocafuerte S.A. en 2003. En 2017 Rocafuerte se fusionó con Seguros Sucre, la que es parte procesal recién desde 2018, fecha desde la cual se han propiciado y suscrito acuerdos y pagos con los afectados.

c) La carta que se menciona del señor Pablo Flores, Gerente General de Petroecuador, fechada el 9 de abril de 2020, no ha sido recibida ni física ni digitalmente en las oficinas de Seguros Sucre. Por tanto, no se puede dar como válido un oficio que exige el pago de valores, pero que no tiene firma de responsabilidad ni ha sido recibido de modo alguno en nuestras oficinas.

d) El entredicho “no se produjo en el gobierno anterior” sino en 2003. Tampoco “entre Seguros Sucre y Petroecuador”, sino entre Seguros Rocafuerte y Petroecuador. Sucre heredó este conflicto judicial y lo está atendiendo debidamente. Sucre ha ejercido la defensa institucional desde 2018 de forma responsable y con lealtad procesal. De ninguna manera ha “llenado de apelaciones” al proceso para no cumplir con sus obligaciones.

e) Ciertamente, con Petroecuador nos une una estable relación comercial, pues es nuestro cliente. Tenemos vigentes varias pólizas y hemos pagado muchos siniestros respetando nuestras obligaciones contractuales y las pólizas de seguros vigentes.

f) Nuestra compañía está totalmente abierta a la competencia. Mediante oficio No. PR-SGPR-2018-7353 del 19 de septiembre de 2018, la Presidencia de la República definió que todas las entidades del sector público realicen procedimientos de contratación competitiva. Seguros Sucre participa en concursos públicos con otras empresas de seguros. De ninguna manera el Sercop puede oponerse a tales concursos.

Cristian Carpio Carpio

Gerente General