Candidatos al sillón de Olmedo y el tránsito

Nada detiene la marcha del tiempo. Su paso se encarga de destruir toda obra humana, más aun cuando aquella fue establecida sin estudios para que perdure u obedecieron en su momento a necesidades disfrazadas y, sobre todo, si los encargados de sus ejecución desvirtuaron su misión favoreciéndose a sí mismos bajo la sospechosa actitud de mandos superiores e intermedios con aplicación de ojos que no ven, corazón que no siente; o que aquello que no se denuncia no existe. La institución rectora del tránsito en esta provincia (CTE) recibió una primera estocada cuando un gobierno por complacer a ciertos burgomaestres y conseguir adeptos creó sus propias agencias cantonales con soportes poco duraderos e inmediatas críticas ciudadanas por los evidentes resultados, como aumento de accidentes fatales, corrupción en cobro de multas, escasa participación ante el flagelo de la delincuencia, etc. Hoy un ministro ha sugerido la estocada final al indicar que la CTE y las agencias cantonales pasarán a la Policía Nacional para hacerse cargo del control de las carreteras, que es donde se encuentran los malhechores según sus servicios de inteligencia. ¿Cuál será la posición de quien resulte alcalde? Inocencio Chichande recordó que en una de sus visitas “ar Guaya” le sorprendió “aguaitar” a empleados munícipes llevarse detenidos a los asnos que deambulaban por las calles bajo un coro de gritos altisonantes. Ahora los mismos empleados patrullarán las calles polvorientas apartadas del centro en cabeceras cantonales y recintos.

Ricardo López González