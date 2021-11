Autoridades municipales: pongan orden en sector norte

Desde hace dos años aproximadamente, en muchas manzanas de Alborada y Samanes se han instalado puertas metálicas, incluso en las veredas, sin presencia de guardianía que los controle, muchas cerradas las 24 horas, permitiendo el acceso solo a quienes tienen llaves de candados, chapas o controles automáticos. Ello complica el ingreso a quienes quieren acortar camino y a repartidores, recolectores de basura y personal de mantenimiento de servicios públicos. El creciente auge delictivo ha llevado a algunos moradores a instalar recientemente puertas metálicas que nos obligan a los caminantes a transitar solo por avenidas principales para ir a realizar transacciones al sector comercial. Ej.: el foco infeccioso en Albocentro 5, etapa 11, con presencia de viciosos y delincuentes. Tampoco funcionan los comités, solo sirven cuando el Municipio obliga a agruparse y pedir que hagan obras, no cuando se requiere implementar guardianías. En 2019 expresé que en Perú, “los parques son cuidados por guardias (24/7) que están en comunicación permanente con la Policía. Las áreas verdes son mantenidas cada dos días por gente del municipio y la recolección de basura es a diario. Eso sí, se pagan más tributos. Aquí no ha dado resultado la conformación de comités. Tarea para las nuevas autoridades; copiar lo bueno de otros países , aplicar correctivos, sin abultar la burocracia, comenzando en las ciudadelas de la zona norte”. Si el Municipio no obliga la presencia de guardianía, por lo menos las puertas laterales de las veredas permanezcan abiertas de 6h00 a 22h00.