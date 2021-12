Ausencia de autoridades de control

Iniciaré diciendo que no soy correísta.

Yo nací en el campo pero no me crié en él, mas con la pandemia me fui a vivir para allá.

El campesino despierta antes de las 5 de la mañana para iniciar su faena diaria y se retira ya casi al caer la noche. Pero, yendo al punto, en los gobiernos correístas subieron todos los productos agroquímicos que se utilizan en la agricultura. Su subida fue moderadas pese a que el petróleo estuvo a más de $ 100.

Pero en este gobierno parece que no tenemos autoridades de control.

Todos los productos agroquímicos han subido por las nubes. Ejemplo: la úrea estaba a $ 24 y en estos momentos casi a $60.

El próximo año tendremos desabastecimiento de arroz, maíz y muchos productos más que salen de los campos. ¿Cómo pueden sembrar con estos precios prohibitivos?

También pongo otro ejemplo: un galón de aceite valía $ 5 y hoy cuesta $ 9.

Y así casi todos los productos de limpieza, vestimenta y alimentos.

¡Por favor, más control!

Agustín León Rivadeneira