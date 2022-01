Atribuciones del presidente de la República

Art. 147 de la Constitución: son atribuciones y deberes del presidente de la República... 5.-) Dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control. 13.) Expedir reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenirlas ni alterarlas... 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será: Constitución; tratados y convenios internacionales; leyes orgánicas; leyes ordinarias; normas regionales y ordenanzas distritales; decretos y reglamentos ... etc. Según la ley de Sostenibilidad Económica, independientemente de su inconstitucionalidad, el presidente, mediante Decreto Ejecutivo, podrá en cualquier momento reducir las tarifas ICE y de IVA de 12 % hasta 8 %, a la prestación de todos los servicios definidos como actividades turísticas, hasta por un máximo de 12 días al año durante feriados o fines de semana, en ambos casos previo informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas para la emisión del respectivo decreto ejecutivo. Pero no puede reducir el ISD del 5 % al 4 % mediante decreto ejecutivo, pues no se reformó el art. 162 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria. No tiene facultad constitucional ni legal para reducirlo. No se puede atraer inversión extranjera o mejorar la competitividad interna sin seguridad jurídica.

Carlos Julio Govea Maridueña