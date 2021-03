Apocalíptico nuevo orden mundial -NOM

Sin elecciones, justicia y prensa “independientes y justas”, la democracia es comedia de terror. ¿Podría Trump ganar elecciones si como presidente le hicieron fraude, pese al respaldo mayoritario ciudadano? ¿Si la Justicia rechaza sus demandas sin verlas, si encubre a progresistas y persigue a conservadores? Quien pierde la memoria del PCCH en la C. Blanca, ¿dejará allí a K. Harris en breve?, dizque ¿consensuado y pacífico?; con innumerables decretos ¿dictatoriales sin saber lo que firma?: eliminó cientos de miles de trabajos, abre la frontera para que entren ilegales y terroristas, blinda sus elecciones fraudulentas, ilegales votarán con los reos por ellos, regala dinero hasta a los presos e hipoteca al país, ataca la libertad de expresión, culto y la familia con leyes, Big-Tech y medios; dejará entrar la inteligencia artificial china para controlar a quienes piensan distinto, por lo ¿verde?, paró oleoducto y los molinos eólicos se frisaron y dejaron sin luz a Texas; elimina capacidad de ser autosuficientes energéticamente, dependiendo de otros países con ¿petróleo más caro?; en M. Oriente lanza misiles para controlar el petróleo que, ¿lo dará a China para que sea más poderosa? ¿EE.UU. depende de la microelectrónica extranjera? Pacto de París: China seguirá contaminando sin control por diez años más, Rusia con reglas anteriores, India ¿igual?, segundo más poblado con grandes fábricas, Vietnam, etc. EE.UU. da unos $ 500 MM a la “OMS de China”, mientras ella da $ 39 MM y tiene en los DD. HH. de la ONU a ¿Maduro? El virus sin autopsia…, ¿arma global? El ‘establishment’ externo-interno se impone. Atacaron ciudades, la C. Blanca y se infiltraron en el Capitolio ¿por la lucha? Ver nota inexacta de El Diario del discurso de “T”, su charla íntegra y otros temas señalados en esta carta-opinión. Lo del Ecuador no es coincidencia, es maquiavelismo camarada. ¿Derechos de la Naturaleza?: explotan el Yasuní con todo el petróleo a China, minería a cielo abierto, destrucción de Galápagos y cascada de San Rafael, 200 millas soberanas a ¿12?, etc.

Juan Carlos Cobo R.