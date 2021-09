Apocalipsis, el jinete del caballo negro

De la hambruna y miseria de la humanidad que ha destruido la Tierra. La izquierda, sin rubor, trucada en “capitalista”, comprando y pervirtiéndolo todo. Matamos la flora y fauna silvestres, ingentes tierras para crianza de bovinos y desiertos, basura, plásticos y desechos químicos en ríos, lagos y mares, ‘smog’ y otros en la atmósfera y el espacio; se deshielan las nieves perpetuas y los polos, los mares suben de nivel y “el clima es extremo fuera de estación”. Pérdida de la capa de ozono (en recuperación), efecto invernadero y temible cambio climático por malos hábitos, consumismo y ambición que no respeta a nadie ni nada. Gandhi: “La Tierra tiene suficiente para todos, pero no tiene suficiente para la ambición de unos pocos”. Las potencias mundiales desarrollan tecnología y naves para que “unos pocos elegidos” vayan a otro planeta. Los Homos sapiens son la única especie que no corrige sus errores, “los animales más depredadores de la Tierra y el Sistema Solar”. La derecha destruye la Pachamama en nombre del “desarrollo” y la izquierda-capitalista en nombre del “pueblo”. Benedicto XVI: “El capitalismo y el marxismo prometieron encontrar el camino para la creación de estructuras justas y afirmaron que estas, una vez establecidas, funcionarían por sí mismas, y esta promesa ideológica se ha demostrado que es falsa.” ¡Nefasta realidad!