Antidemocráticos, desestabilizadores y golpistas violentos

Los del socialismo del siglo XXI”, maquillaje político de la izquierda, con base en el odio al que tiene y produce, con bombas, narcotráfico y delincuencia, asolaron América en el siglo XX y continúan haciéndolo en el siglo XXI. Llegan falseando, por el poder y don dinero. En forma violenta quisieron tumbar a los gobiernos de Chile, Colombia, Brasil, Perú, etc., aglutinados en el G2 cubano, Foro de Sao Pablo, Grupo de Puebla, Unasur, etc. Sacaron la Base de Manta, nos volvieron un narcoestado y la delincuencia supera a este Estado, sin ley ni instituciones de Derecho, vueltas corruptas y totalitarias. El dueño de todos los poderes y los terratenientes y caciques en 2019 y 2022 dieron golpes de Estado con impunidad, pese a destruir el país, vejar y asesinar a civiles, militares y policías. Castillo, que al abrir la boca ponía en sustos al Perú, señalado por corrupción, fue destituido y apresado, pues hay un Congreso independiente y Justicia que tiene en el banquillo a varios expresidentes. El SSXXI pone al elocuente AMLO como curaca de los zurdos - antes eran los Castro, Chávez y Maduro- quienes defendían-, e irrespetando las leyes peruanas le ofreció asilo. Una pena que México se convirtiera en la Meca de los corruptos zurdos golpistas de fraudes. ¿La presidenta Boluarte adelantará elecciones para 2024, por las protestas a favor y en contra del SSXXI? ¿Perú, por América, escapará al ataque mortal del SSXXI? Chile resiste con su no a la Constituyente y un Brasil libertario salió a las calles.

Juan Carlos Cobo Rueda