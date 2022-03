Amenaza, vulnerabilidad y riesgo

Cada vez que se inicia la época de lluvias hacen noticia los eventos hidroclimatológicos (aluviones, deslizamientos, roturas de carreteras, caídas de puentes, ciudades inundadas, etc.), que afectan directamente a los sectores más deprimidos de nuestra población. En consecuencia se produce una gran movilización encabezada por FF. AA., pero sobre todo de la sociedad civil. Estas actividades, alivian, pero no resuelven. Se inicia en paralelo una arremetida liderada por los administradores de turno tratando de justificar lo ocurrido y buscando en el agua al culpable directo, que no podrá responder a los cuestionamientos, además de no ser así en la gran mayoría de casos. Luego se inicia un pedido de recursos en el marco de una emergencia declarada para buscar r, sin mayor análisis, la rehabilitación de algunas de las obras colapsadas, de ser el caso. Ojalá la sociedad, pero sobre todo los administradores de turno logren entender el enorme grado de responsabilidad que tienen en la generalidad de los desastres, al no vincular su discurso preelectoral al ejercicio pleno de su mandato y exponer a la sociedad al sufrimiento permanente como resultado de no cumplir y hacer cumplir las normas que minimicen la vulnerabilidad y el riesgo. Solo basta tener administradores que privilegien al ser humano en lugar de sus mezquinos intereses. De no ser así, toca esperar que se presente la próxima época de lluvias para volver a ver una película parecida con otros o los mismos actores.

Ms. Jacinto Rivero Solórzano