Ambiciosos, trinqueros y mafiosos (II)

Nuestra situación política es muy parecida a una película de mafia, traición, corrupción, ambición, delincuencia organizada, al puro estilo Scorsese, todos apuntando a un solo objetivo: desestabilizar al Gobierno. Aparecen viejos conocidos y nuevos en esta interesante trama. Ahora los ataques no solo son de la corrupta y desprestigiada Asamblea sino desde otros sectores. Uno de los tantos líderes de los ambiciosos que tuvo su momento de fama en octubre de 2019, ha vuelto con más furia, buscando otro octubre de fama, seguramente con sus característicos berrinches, pidiendo cosas ilógicas. Cual niño malcriado, como no le obedecen amenaza con trifulcas nuevamente. Y el eterno líder de los trinqueros apareció después de haber sido “traicionado”, ahora con la varita mágica para cambiar la situación del país. ¿Por qué cuando se le pidió que sea candidato no aceptó? Hoy surge de nuevo como salvador y criticando. ¡Ah!, los rateros están muy calladitos en la Asamblea esperando la orden de su jefe de Europa de cómo actuar, manipulando la desestabilización desde otro punto, sea transportistas, agricultores, etc. No queremos otro O/19, el país necesita conciliación, unión; no ambición, corrupción de unos cuantos ambiciosos, trinqueros y rateros. Si quieren el poder ganen en las urnas. No desestabilicen este saqueado Ecuador. ¡Ya basta de drama!

Lenin Israel Bastidas Morán