Alza de pasajes en el transporte urbano

Tal vez lo que he escrito resulte demagógico. Soy de los que creen que el pasaje del transporte urbano deberían de subirlo de USD 0,30 a USD 0,40. Los diferentes costos operativos en los que incurren de manera preventiva por mantenimiento diario en una unidad de transporte publico, ameritan que se considere ese incremento. Con los huecos y cráteres que existen en calles de la ciudad, con mayor razón. No obstante, jamás estaría de acuerdo con algunas situaciones que nos ha pasado como usuarios de este servicio y que hasta ahora no hay autoridad que las haya corregido. En concreto: tener como conductor de una de estas unidades a un malcriado, patán, prepotente, que recoge y deja pasajeros en donde a él se le ocurre y no en los paraderos dispuestos para el efecto; a que dos conductores de una misma línea se peleen por el liderazgo de llegar más rápido, a vista y paciencia de los que vamos dentro del vehículo, por recoger pasajeros, y sobre todo en calles estrechas o cuando deben de ir a marcar tarjeta. Y si usted les dice algo, corre el riesgo de ser insultado. Tampoco estoy de acuerdo en que estos choferes permitan el ingreso al bus de vendedores de todo tipo de mercaderías, de gente de dudosa procedencia que pide dinero por todo: que se les murió un familiar, que tienen a un familiar en un hospital, que recién llegaron al país y no tienen cómo pagar un hotel, o personas que se suben al bus para pedir dinero y contar historias increíbles. ¿Quién le garantiza al usuario que una vez que se dé un incremento los choferes van a corregir sus errores y no permitir que pasen este tipo de cosas, para que el usuario viaje tranquilo y sin sobresaltos?

Roberto Flores