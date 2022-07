Es tiempo de que alguien con capacidad probada se ocupe del IESS

Quienes aportamos al IESS toda la etapa de empleados públicos o privados ya no toleramos que cuatro sinvergüenzas destruyan más un sistema ya deteriorado; es tratamiento paradójico a la atención que merecemos los que pueden esperar o atenderse en dependencias del MSP; pero con el derecho que le asiste a un asegurado o jubilado no merece que le hagan esperar hasta cuando les dé la gana a los empleados del Seguro Social. ¡Qué desesperante para quienes tienen enfermedades de alto riesgo, que necesitan atención urgente! Operaciones de ojos, muy caras, no las realizan en los hospitales del IESS y deben trasladar a los pacientes a casas de salud adscritas, que ya no quieren atender porque no les pagan lo adeudado. O si el paciente atendido por un acreditado médico oftalmólogo fuera del IESS debe ser operado urgente, comienza el viacrucis al no haber recursos financieros y se debe acudir al IESS; lo programan para hacerle exámenes en noviembre de 2022, tras cuatro meses, por no existir médicos para realizar los exámenes. Somos burlados por inescrupulosos que lo dirigen. Para colmo, no logran organizar el sistema para entregar medicinas y los familiares de pacientes las deben comprar fuera del hospital. Es tiempo de que alguien con capacidad probada intervenga este instituto del maltrato para que se renueve su funcionamiento. Es inaguantable que sigan esquilmando este ente de los trabajadores.

Arq. Rodolfo López Osorio