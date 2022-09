Que los alcaldes hagan buena labor

Si los alcaldes, desde años atrás, hubieran trabajado con amor a su provincia y con honradez, no habría tanta emigración, principalmente de la sierra, a EE. UU. utilizando coyoteros, con promesas siempre falsas, vendiendo lo poco que tenían y muchos falleciendo en el intento. También de varias provincias migraron a Guayaquil, formándose grandes invasiones. Ha sido el gran problema del estancamiento del progreso del Puerto Principal. Necesitamos nuevos candidatos a alcaldes con una hoja limpia de vida, preparación académica, valores cívicos; que se termine la corrupción. El puesto público no es para enriquecerse sino para trabajar, para sacar adelante con educación; sin esto no habrá ningún futuro.

Laura Gómez Serrano