Adiós Lasso, Ecuador, el dólar y “déjenlo volver”

Un Legislativo que jamás fiscalizó a Correa en 10 años, golpista y a dedo, como el de 2017, amnistió a terroristas en 2019 para el golpe de 2022. Conmocionó el país con leyes prodelincuencia, mordaza del uso progresivo de la fuerza, etc. Adiós Lasso y Ecuador el 20-08, ¿con fraude como el de febrero denunciado desde el CNE y avalado por Lasso y los demás? La ley no dice “deberá” sino “podrá” ser en menos de 90 días y debería ser en no menos de 120 días. ¿Les urge tomarse la patria y no les conviene un balotaje, pues todos obedecen al jefe con tropel de candidatos, trolls y encuestas ‘fakes’? Lasso inoperante y cómplice, podría pedir veeduría al CNE por parte de la OEA, la UE y la academia. Que FF. AA. no sean custodias de otro fraude. Veedores de inicio a fin en las juntas hasta recibir copia de las actas finales para la prensa, como garantes de derechos y libertades. No a las dictaduras del voto. Correa pudo ser candidato en 2017, no fue por tener 90 % de rechazo, hoy 75 % gracias a Lasso. Arauz en 2021 no recibió el gran respaldo a Correa. Vino a la consulta morenista, fue abucheado y de Quinindé salió corriendo. Por favor, “déjenlo volver”; que sea candidato con un CNE justo. Si el país lo decide, que gobierne, si no, que responda a la Justicia. Que no vuelva de héroe con inmunidad de la ONU o chanchullo jurídico de autoridades ‘fakes’. Y por mandato zurdo, adiós dólar.

Juan Carlos Cobo Rueda