Acerca del proyecto de Código del Trabajo paralelo

Se viene debatiendo el proyecto de Ley de Oportunidades Laborales y Sistemas Paralelos con posibles vías de reforma, como la jubilación patronal. El ministro de Trabajo, que no es abogado, debe haber estudiado la Historia de la Jubilación Patronal para que la proponga basado en flexibilidad en la ley laboral. Sin conocer en su totalidad el texto, desearía que fuera aprobada si con ella se van a abrir fuentes de trabajo, pero, presumiblemente, no será aprobada en la Asamblea ya que se estaría violando un derecho adquirido desde 1937, lo que originaria una baja tremenda en su popularidad, aparte de que produciría manifestaciones de todo tipo, pudiendo llegar a lo que persiguen algunos políticos: tumbarlo antes de que cumpla seis meses en el cargo. El tema los empleadores lo dominan desde hace muchísimos anos y como consecuencia son pocas las empresas y trabajadores que en la actualidad estarían próximos a jubilarse y percibirla mensualmente o la proporción por pasar los 20 años de servicio. Esta eliminación en nada beneficia al gobierno, buscará desestabilizarlo, y no la van a aceptar los trabajadores en general. Existe un Código del Trabajo y es el que debe contener cualquier reforma; no van a permitir un código paralelo. Se debería exonerar de impuestos por unos diez años a las empresas que vengan a Ecuador a dar trabajo, por lo menos a 100 trabajadores. El Gobierno podría crear Centros de Apoyo para la juventud que desee aprender un arte o un oficio.

Wilson R. Molina Borja