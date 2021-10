Youtube elimina el videoclip Perra de J Balvin

Una vez más, un video de un reguetonero es censurado por su contenido machista y misógino, lo que causa rechazo en la industria musical. Esta vez, la pieza audiovisual de la canción Perra de J Balvin junto a Tokischa, fue eliminada de la plataforma Youtube.

Tras su lanzamiento hace unos días, el tema desató polémica en Colombia e incluso la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez lo calificó de con los adjetivos mencionados anteriormente. Estas reclamaciones de la política, fueron acompañadas también por las de activistas feministas, periodistas y artistas.

Ramírez publicó una carta abierta en la que mostró su rechazo total por el video y dijo: “Cosificar a las mujeres es fracasar como sociedad". Además, invitó pública y directamente al colombiano, así como a las discográficas a ser más comprometidos con los derechos de las mujeres en la música.

Además, la letra del tema tampoco pasa desapercibida ya que tiene frases como: “te pongo a cuatro patas, tú eres perra, no eres gata”, o “tengo la rabia canina, calentura vaginal, me tiene que castigar”. Aunque el video ya no está disponible en Youtube, el audio sí y tiene más de 800 mil reproducciones.

Algunos usuarios han subido el video de Perra a sus cuentas personales, y en mala calidad, y parece ser que aún la plataforma no se percata de esto. Ninguno de los dos artistas ha hablado sobre lo sucedido.